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البرازيلي كارلوس ينتقل إلى إشبيلية لخمس سنوات

الرياضة

البرازيلي كارلوس ينتقل إلى إشبيلية لخمس سنوات
AFP Pascal GUYOT
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أعلن نادي إشبيلية الإسباني، أنه ضم البرازيلي دييغو كارلوس، مدافع نانت الفرنسي، إلى صفوفه لمدة خمس سنوات.

وقال النادي الأندلسي في بيان: "قلب الدفاع دييغو كارلوس وقع عقدا مع إشبيلية يربطه بالنادي للمواسم الخمسة المقبلة، بعد اتفاق مع نادي نانت، يوم الجمعة الماضي".

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وأشار إشبيلية إلى أن اللاعب البالغ 26 عاما اجتاز الفحوص الطبية الروتينية.

ودافع كارلوس عن ألوان إستوريل البرتغالي في موسم 2015-2016، ثم انتقل إلى نانت في صيف العام 2016.

وأنهى إشبيلية الموسم المنصرم سادسا في الدوري الإسباني، وسيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

المصدر: أ ف ب

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