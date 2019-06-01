مصرع نجم نادي إشبيلية السابق رييس في حادث سير مروع

لقي النجم السابق لنادي إشبيلية ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، أنطونيو رييس، مصرعه في حادث سير مروع في إسبانيا.

وأعلن نادي إشبيلية وفاة لاعبه السابق، بعد تعرضه لحادث سيارة صباح اليوم، عن عمر يناهز الخامسة والثلاثين.

ونشر النادي الأندلسي بيانا عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، ينعي فيها لاعبه السابق قائلا: "بكل الأسف والحزن نعلن مقتل رييس في حادث سير، لترقد في سلام".

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 июня 2019 г.

ودافع رييس عن ألوان عدة أندية كبيرة خلال مسيرته، أبرزها إشبيلية، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وأرسنال الإنجليزي، وبنفيكا البرتغالي.

على الصعيد الدولي، خاض رييس 21 مباراة مع منتخب إسبانيا، وسجل 4 أهداف.

المصدر: وكالات