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مصرع نجم نادي إشبيلية السابق رييس في حادث سير مروع

الرياضة

مصرع نجم نادي إشبيلية السابق رييس في حادث سير مروع
Reuters David Mdzinarishvili
مصرع نجم نادي إشبيلية السابق رييس في حادث سير مروع
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لقي النجم السابق لنادي إشبيلية ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، أنطونيو رييس، مصرعه في حادث سير مروع في إسبانيا.

وأعلن نادي إشبيلية وفاة لاعبه السابق، بعد تعرضه لحادث سيارة صباح اليوم، عن عمر يناهز الخامسة والثلاثين.

ونشر النادي الأندلسي بيانا عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، ينعي فيها لاعبه السابق قائلا: "بكل الأسف والحزن نعلن مقتل رييس في حادث سير، لترقد في سلام".

ودافع رييس عن ألوان عدة أندية كبيرة خلال مسيرته، أبرزها إشبيلية، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وأرسنال الإنجليزي، وبنفيكا البرتغالي.

على الصعيد الدولي، خاض رييس 21 مباراة مع منتخب إسبانيا، وسجل 4 أهداف.

المصدر: وكالات

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