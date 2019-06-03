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رسميا.. قطر تستضيف كأس العالم للأندية عامي 2019 و2020

الرياضة

رسميا.. قطر تستضيف كأس العالم للأندية عامي 2019 و2020
Reuters Andrew Boyers
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الاثنين، أن قطر ستستضيف مونديال الأندية عامي 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية.

وقال الاتحاد الدولي في بيان: "بعد الموافقة على تجديد بطولة كأس العالم للأندية مع 24 فريقا، والتي ستقام نسختها التجريبية في 2021، قرر مجلس الفيفا منح قطر حق استضافة النسختين المقبلتين في 2019 و2020 بالنظام الحالي".

وأضاف البيان: "ستكون النسخ المقبلة بمشاركة سبعة أندية بمثابة اختبارات قيمة للفترة التي تسبق مونديال 2022" المقرر في قطر.

المصدر: fifa.com

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