رسميا.. قطر تستضيف كأس العالم للأندية عامي 2019 و2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الاثنين، أن قطر ستستضيف مونديال الأندية عامي 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية.

وقال الاتحاد الدولي في بيان: "بعد الموافقة على تجديد بطولة كأس العالم للأندية مع 24 فريقا، والتي ستقام نسختها التجريبية في 2021، قرر مجلس الفيفا منح قطر حق استضافة النسختين المقبلتين في 2019 و2020 بالنظام الحالي".

وأضاف البيان: "ستكون النسخ المقبلة بمشاركة سبعة أندية بمثابة اختبارات قيمة للفترة التي تسبق مونديال 2022" المقرر في قطر.

FIFA Council appoints Qatar as host of the FIFA Club World Cup in 2019 and 2020: https://t.co/4gfZghwbNy — FIFA Media (@fifamedia) June 3, 2019

المصدر: fifa.com