أول رد لنيمار على اتهامه باغتصاب امرأة في باريس (فيديو)

رد النجم البرازيلي نيمار المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، على اتهامه باغتصاب امرأة في أحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس، الشهر الماضي.

وقال نيمار في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام": "اعتبارا من الآن، سأكشف عن كل شيء، سأنشر المحادثة التي دارت بيني وبين المرأة (التي تتهمه بالاغتصاب)، كل اللحظات التي دارت بيننا، والتي كانت خاصة.. من الضروري أن أكشف عنها لإثبات ما حدث بالضبط".

وتابع نجم "السيليساو": "ما حدث مغاير تماما لما يقولونه ويتحدثون عنه.. أشعر بغضب شديد في هذه اللحظة".

وأضاف نيمار: "إنني أواجه اتهاما بالاغتصاب. إنها كلمة ثقيلة وأمر قوي للغاية، لكن هذا ما أواجهه حاليا. لقد تفاجأت، إنه أمر سيء ومحزن للغاية أن أسمع ذلك، لأن من يعرفني يعلم جيدا كيف هي شخصيتي ونزاهتي، ويعلم أنني لا يمكن أن ارتكب مثل هذا الفعل".

وأكد صاحب الـ27 عاما، أن هناك أشخاصا يريدون استغلال وابتزاز آخرين، موضحا "هذا الأمر (الابتزاز) لا يؤذيني فحسب، بل يؤذي كل أسرتي التي ربتني جيدا.. من المؤسف والمحزن أن أتعرض لهذا".

ويواجه نيمار، الذي يستعد حاليا مع منتخب بلده البرازيل لخوض نهائيات كوبا أمريكا، التي تنطلق في الـ14 من الشهر الجاري، يواجه تهمة اغتصاب امرأة في باريس، وذلك وفقا لبلاغ قدم في مركز شرطة بساو باولو الجمعة الماضي.

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المصدر: وكالات