إيقاف لاعب تصرف بشكل غير لائق مع "فتاة" خلال إدارتها مباراة

استبعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لاعب فريق "تريبورتي" الشاب (14 عاما)، بسبب إهانة حكم المباراة ضد فريق "ميرانيسي"، تلقى على إثرها البطاقة الحمراء.

ووفقا لموقع "Tutto Calcio Catania"، فإن اللاعب الشاب لن يستطيع الدخول إلى أرض الملعب حتى نهاية التحقيق، إضافة إلى ذلك، فرض غرامة مالية على فريقه لسوء سلوك اللاعب.

وقام اللاعب الشاب بخلع سرواله أمام حكم الساحة السيدة جوليا نيكاسترو خلال تنفيذ ركلة ركنية، احتجاجا على قراراتها، الأمر الذي دفعها إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وتعرضت جوليا نيكاسترو، البالغة من العمر 22 عاما، صديقة لاعب باليرمو، ستيفانو موريو، لإهانات من قبل ذوي لاعبي "تريبورتي" طوال وقت المباراة.

المصدر: "championat.com"