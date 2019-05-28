صحيفة: فينغر أبرز المرشحين لتدريب ميلان

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المدرب الفرنسي ​آرسين فينغر​ يعتبر أحد أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الفني لفريق ​ميلان​ الإيطالي لكرة القدم، خلفا لمدربه السابق ​جينارو غاتوزو​.

وقال المصدر إن فينغر المدرب السابق لنادي ​أرسنال​ الإنجليزي، لديه فرصة كبيرة لتولي مهمة تدريب الروسونيري، وذلك في ضوء خبرته بالعمل مع إيفان غازيديس، الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي للفريق اللندني، والآن يتولى نفس المنصب في الفريق الإيطالي.

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وكانت إدارة ميلان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، فك الارتباط بالتراضي مع المدرب جينارو غاتوزو بعد فشله في قيادة الفريق لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي، المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: "elsport.com"