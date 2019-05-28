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رسميا.. ميلان يعلن رحيل مدربه غاتوزو

الرياضة

رسميا.. ميلان يعلن رحيل مدربه غاتوزو
Reuters
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أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، رسميا اليوم الثلاثاء، استقالة مدربه جينارو غاتوزو من منصب المدير الفني للفريق، بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 

يتبع..

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