رسميا.. ميلان يعلن رحيل مدربه غاتوزو
Reuters
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أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، رسميا اليوم الثلاثاء، استقالة مدربه جينارو غاتوزو من منصب المدير الفني للفريق، بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
يعلن نادي أي سي ميلان أن جينارو جاتوزو سيترك دوره كمدير فني للفريق الأول بعد الاتفاق المتبادل بين الطرفين.— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) 28 мая 2019 г.
نود أن نشكر جيناروعلى قيادته خلال الـ18 شهراً الماضية. تولى تدريب النادي خلال فترة صعبة وأدى بشكل مثير للإعجاب، محققاً أعلى مجموع من نقاط في الدوري منذ 2012/2013. pic.twitter.com/u6mlAC3cVX
يتبع..
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