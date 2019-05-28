رسميا.. ميلان يعلن رحيل مدربه غاتوزو

يعلن نادي أي سي ميلان أن جينارو جاتوزو سيترك دوره كمدير فني للفريق الأول بعد الاتفاق المتبادل بين الطرفين.



نود أن نشكر جيناروعلى قيادته خلال الـ18 شهراً الماضية. تولى تدريب النادي خلال فترة صعبة وأدى بشكل مثير للإعجاب، محققاً أعلى مجموع من نقاط في الدوري منذ 2012/2013. pic.twitter.com/u6mlAC3cVX