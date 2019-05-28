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تحطم كأس العالم للهوكي خلال الاحتفال بها في فنلندا (صور)

الرياضة

تحطم كأس العالم للهوكي خلال الاحتفال بها في فنلندا (صور)
Sputnik
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ذكرت وسائل إعلام محلية، أن لاعبي منتخب فنلندا لهوكي الجليد، ألحقوا الضرر بكأس العالم، خلال احتفالهم بالتتويج بها على حساب منتخب كندا، عقب فوزهم عليها، في المباراة النهائية للبطولة.

ونقل موقع "fontanka.ru" عن الصحيفة الفنلندية "Ilta-Sanomat"، أن لاعبي منتخب فنلندا جلبوا الكأس معهم إلى بلادهم، وكانت من دون الجزء السفلي "قاعدة الكأس" منها لدى نزولهم من الطائرة في العاصمة هلسنكي، كما ألحق الضرر بإحدى أذنيها أيضا.

وجرى احتفال كبير، في العاصمة هلسنكي، حضره نحو 50 ألف شخص، بعد عودة لاعبي منتخب فنلندا إلى بلادهم، عقب التتويج بلقب بطولة العالم على حساب منتخب كندا، إثر فوزهم عليه (3-1) في المباراة النهائية، التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

المصدر: "fontanka.ru"

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