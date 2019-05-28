مالي تقلب الطاولة على السعودية في مونديال الشباب

حول منتخب مالي تأخره إلى فوز مثير على نظيره السعودي (4-3)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في بولندا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وتقدم الأخضر السعودي بهدفين سجلهما كل من، فراس البريكان، وحسان التمبكتي، في الدقيقتين (9، و20 ركلة جزاء) على الترتيب.

ورد منتخب مالي بالمثل بتسجيله هدفين متتاليين، عبر كل من اللاعبين، ساكو كويتا، وإبراهيما كوني، في الدقيقتين (31، 54) على الترتيب.

ووضع السعودي خالد الغنام الأخضر في المقدمة مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثالث له، عند الدقيقة 64.

لكن المالي بوباكار تراوري رد بهدف التعادل، بحلول الدقيقة 70، ومن ثم اقتنص زميله محمد كمارا هدف الفوز لبلاده، في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ومني المنتخب السعودي بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام فرنسا بهدفين من دون رد، ويحتل المركز الرابع والأخير، في ترتيب المجموعة الخامسة.

بينما انفرد منتخب مالي بالمركز الثاني، برصيد أريع نقاط.

المصدر: وكالات