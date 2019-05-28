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"الكاف" يوقف حكم مباراة الوداد والترجي 6 أشهر

الرياضة

"الكاف" يوقف حكم مباراة الوداد والترجي 6 أشهر
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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم، إيقاف الحكم المصري جهاد غريشة 6 أشهر، بسبب سوء إدارته لمباراة الوداد المغربي وضيفه الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأصدر "الكاف" بيانا أعلن فيه قرار لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي، بإيقاف الحكم المصري لمدة 6 أشهر بحجة سوء المستوى.

وأدار غريشة مباراة الذهاب بين الوداد وضيفه الترجي حامل اللقب، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا بسبب بعض القرارات التي اتخذها الحكم المصري، والتي اعتبرها فريق الوداد مجحفة بحقه.

وكانت أبرز تلك القرارات عندما ألغى غريشة هدفا "صحيحا" لفريق الوداد بدعوى وجود لمسة يد على إسماعيل الحداد لاعب الفريق المغربي قبل تسجيل الهدف.

تجدر الإشارة إلى أن الفريقين سيلتقيان إيابا في تونس يوم الجمعة المقبل، لتحديد بطل مسابقة الأندية الأغلى في القارة السمراء.

المصدر: وكالات

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