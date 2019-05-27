 
مباشر

3 أندية أوروبية تتنافس على ضم راموس

الرياضة

3 أندية أوروبية تتنافس على ضم راموس
Reuters
3 أندية أوروبية تتنافس على ضم راموس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwk2

دخلت أندية يوفنتوس الإيطالي، وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، السباق للظفر بخدمات مدافع نادي ريال مدريد، الدولي الإسباني سيرخيو راموس.

وذكرت تقارير إعلامية، أن نادي يوفنتوس أبدى اهتمامه بالتعاقد مع راموس لتعزيز خط دفاعه، مشيرة إلى أن هداف "اليوفي"، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طالب إدارة "السيدة العجوز" بضم الدولي الإسباني، زميله السابق في نادي ريال مدريد.

وسيجد يوفنتوس منافسة شرسة للتعاقد مع صاحب الـ32 عاما، من قبل ليفربول ومانشستر يونايتد، اللذان يبحثان بدورهما عن تدعيم صفوفهما، بمدافع من قيمة راموس.

من جهة أخرى، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن راموس تلقى بالفعل عرضا مغريا من فريق صيني.

إقرأ المزيد
زيدان يدخل على خط أزمة راموس مع ريال مدريد
زيدان يدخل على خط أزمة راموس مع ريال مدريد

وذكرت عدة تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة، أن راموس بدأ التفكير جديا في الرحيل عن نادي ريال مدريد، بعد صدامه مع رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز عقب مباراة أياكس أمستردام في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانضم راموس للريال عام 2005 قادما من إشبيلية، وخاض مع الفريق الملكي في الموسم المنقضي 40 مباراة في كافة المسابقات، وسجل 10 أهداف.

المصدر: sportbox.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قنبلة دخان بدلا من العيدية.. عراقي غاضب يلقي قنبلة بوجه أطفال يحتفلون في الشارع