دخلت أندية يوفنتوس الإيطالي، وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، السباق للظفر بخدمات مدافع نادي ريال مدريد، الدولي الإسباني سيرخيو راموس.

وذكرت تقارير إعلامية، أن نادي يوفنتوس أبدى اهتمامه بالتعاقد مع راموس لتعزيز خط دفاعه، مشيرة إلى أن هداف "اليوفي"، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طالب إدارة "السيدة العجوز" بضم الدولي الإسباني، زميله السابق في نادي ريال مدريد.

Man Utd are reportedly set to move for Sergio Ramos.



The latest from the papers: https://t.co/VJXXRNrOzZpic.twitter.com/UgUERjFoyC — BBC Sport (@BBCSport) 24 мая 2019 г.

وسيجد يوفنتوس منافسة شرسة للتعاقد مع صاحب الـ32 عاما، من قبل ليفربول ومانشستر يونايتد، اللذان يبحثان بدورهما عن تدعيم صفوفهما، بمدافع من قيمة راموس.

Liverpool 'show interest' in Real Madrid captain Sergio Ramos with defender considering Bernabeu exit https://t.co/hiJQjl1ONvpic.twitter.com/y1DBbThsna — MailOnline Sport (@MailSport) 26 мая 2019 г.

من جهة أخرى، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن راموس تلقى بالفعل عرضا مغريا من فريق صيني.

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وذكرت عدة تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة، أن راموس بدأ التفكير جديا في الرحيل عن نادي ريال مدريد، بعد صدامه مع رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز عقب مباراة أياكس أمستردام في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانضم راموس للريال عام 2005 قادما من إشبيلية، وخاض مع الفريق الملكي في الموسم المنقضي 40 مباراة في كافة المسابقات، وسجل 10 أهداف.

المصدر: sportbox.ru