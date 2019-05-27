زيدان يدخل على خط أزمة راموس مع ريال مدريد

رفض زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، فكرة رحيل القائد سيرخيو راموس خلال سوق الانتقالات الصيف الحالي، وتعهد ببذل قصارى جهده لإقناعه بالبقاء في "سانتياغو برنابيو".

وخرجت عدة تقارير إعلامية مفادها أن راموس بدأ التفكير جديا بمغادرة ملعب الملكي بسبب صدامه مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز عقب مباراة أياكس أمستردام في دوري أبطال اوروبا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راموس أخبر زيدان بشكوكه حول مستقبله، وكانت ردة فعل المدرب الفرنسي إيجابية، قائلا له أنه سيحاول مساعدته بشتى الطرق لكي يكون سعيدا ومرتاحا مع المرينغي.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الفرنسي واثق من أن الأمور ستكون على ما يرام بين بيريز وقائد فريقه في المرحلة القادمة.

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ويعتبر زيدان أن راموس من أهم العناصر في الفريق بسبب دوره القيادي المميز، وهو المدافع رقم واحد في الفريق ويرتبط الاثنان بعلاقة متينة.

ويقضي راموس حاليا إجازته الصيفية في الولايات المتحدة وسيلتقي بيريز عند عودته إلى مدريد.

وأكدت "ماركا" أن الوضع الحالي أقل توترا مما كان عليه في عام 2015 عندما كان راموس يرغب بالرحيل ثم وقع على عقد جديد من ريال مدريد.

وفي حال أراد راموس المغادرة ، فإن العديد من الأندية المختلفة ستكون مهتمة، ولكن في الوقت الحالي، لم يتلقى راموس عرضا جديا سوى من الصين.

المصدر: marca.com