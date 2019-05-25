تعرف على سبب اعتراض راموس على إدارة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أسباب الخلاف الشديد بين سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني وإدارة ناديه، ما أثار الشكوك حول استمرار قائد الملكي رفقة الفريق الموسم القادم.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن راموس أبدى اعتراضه على سياسة التعاقدات الجديدة التي ينوي الريال إبرامها في الموسم الجديد، وعلى رأسها الفرنسيان بول بوغبا وكيليان مبابي والبلجيكي إدين هازارد والبرازيلي نيمار.

"Sergio Ramos y el sueldo de los fichajes" https://t.co/lZZ6ZWe6RX Una opinión de @JIGallardo 🖋 — MARCA (@marca) May 25, 2019

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وأضافت الصحيفة، المقربة من إدارة الريال، أن راموس بعث رسالة إلى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أبدى خلالها رفضه التام للأجور السنوية المتوقع أن يحصل عليها هؤلاء اللاعبون، حال انضمامهم رسميا إلى الميرينغي.

ويحصل راموس على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن "الموقف شديد الحساسية في ريال مدريد، لأن نيمار على سبيل المثال يحصل على 35 مليون يورو سنويا في باريس سان جيرمان، ولا يمكن أن ينضم إلى ريال مدريد بمقابل أقل، وكذلك الحال بالنسبة لبول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي".

وأكدت الصحيفة أن قائد الريال اعترض بشدة على حصول هؤلاء اللاعبين على أجور تبلغ ضعفي أو 3 أضعاف ما يحصل عليه مع نادي العاصمة الإسبانية.

وأشارت نفس الصحيفة أمس، إلى أن راموس يدرس الرحيل عن النادي الملكي في الموسم الجديد، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، طالب إدارة البيانكونيري بالتفاوض مع راموس وضمه إلى صفوف السيدة العجوز.

المصدر: وكالات