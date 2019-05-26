اليابان تقسو على المكسيك بثلاثية نظيفة في مونديال الشباب

حقق منتخب اليابان انتصاره الأول في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا، وذلك عقب فوزه الكبير 3-0 على نظيره المكسيكي الأحد في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للمسابقة.

وافتتح تايسي مياشيرو التسجيل لليابان في (د.21)، قبل أن يضيف زميله كيوسوكي تاغاوا الهدف الثاني في (د.52). وواصل مياشيرو تألقه، بعدما أحرز الهدف الثالث لليابان وهدفه الشخصي الثاني في (د.77).

وارتفع رصيد اليابان، التي تعادلت 1-1 مع الإكوادور في الجولة الماضية، إلى 4 نقاط، لتتربع على صدارة المجموعة مؤقتا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب إيطاليا، الذي يواجه نظيره الإكوادوري في وقت لاحق في المجموعة ذاتها.

في المقابل، ظل منتخب المكسيك قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاطـ، عقب تلقيه هزيمته الثانية على التوالي، وذلك بعدما خسر 1-2 أمام منتخب إيطاليا في مستهل مبارياتهما في المجموعة.

المصدر: وكالات