كشف اللاعب التشيلي مارسيلو دياز، نجم بازل السويسري مفاجأة تتعلق بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال وجوده في بداية مشواره الاحترافي بين صفوف النادي.

وقال دياز، فى تصريحات نقلتها صحيفة "ElDeportivoLT": "محمد صلاح لاعب جيد، لكن لم أتوقع أن يصل إلى المكانة التي يتمتع بها في الوقت الحالي".

وكشف مارسيلو دياز عن واقعة تعرض لها محمد صلاح مع أحد مدربي نادي بازل بسبب إصراره على الصيام في شهر رمضان المبارك، قائلا: "مدرب بازل هدد محمد صلاح بالجلوس على مقاعد البدلاء حال إصراره على الصيام".

⚽🇨🇱 Marcelo Díaz empieza a resignarse a su ausencia: "Como chileno, quiero que a la Selección le vaya bien" https://t.co/SLEOHiOTMypic.twitter.com/4etYX9xY9c — El Deportivo LT (@ElDeportivoLT) May 24, 2019

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وسيلعب الفرعون المصري للموسم الثاني على التوالي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو المقبل بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير في نهائي إنجليزي خالص.

المصدر: وكالات