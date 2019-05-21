عشاق صلاح يشعلون مواقع التواصل بتعليقات طريفة بعد فيديو نومه على أرضية الطائرة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات طريفة للفيديو الذي انتشر أمس، يظهر فيه المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مستلقيا محاولا النوم على أرضية طائرة فريقه المتوجهة إلى إسبانيا.

وظهر صلاح يحاول النوم بشكل عفوي، ويبتسم برحابة صدر لزميله ألكسندر تشامبرلين، الذي قام بتصويره أثناء سفر الريدز إلى العاصمة الإسبانية مدريد استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا.

إقرأ المزيد

وأغلب التعليقات تطرقت إلى عفوية صلاح وتواضعه وردة فعله البشوشة عندما رأى زميله يقوم بتصويره بهذه الوضعية التي وجد فيها النجم المصري راحته.

وأجمل التعليقات وأطرفها كانت:

- التواضع نعمة

- نايم في السما على الأرض.. الله عليك يا فخر العرب

- الملك يفعل ما يشاء

- الله على تواضعك يا فخر العرب

وسيلعب الفرعون المصري للموسم الثاني على التوالي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو المقبل وسيجمع نهائي الموسم الحالي بين ليفربول وتوتنهام هوتسبيرز في نهائي إنجليزي خالص.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي