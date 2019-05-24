شاهد.. نجم منتخب ألمانيا السابق "ملك الشاورما"

قام النجم الألماني لوكاس بودولسكي، المحترف في صفوف فيسيل كوبي الياباني، بافتتاح الفرع الثاني له، من مطعم تقديم وجبات الشاورما في مدينة "كولونيا" الواقعة غرب ألمانيا.

ولا يعتبر بودولسكي اللاعب السابق في صفوف بايرن موينخ وكولونيا الألمانيين، وإنتر الإيطالي، وأرسنال الإنجليزي، وغلطة سراي التركي، غريبا على النشاط التجاري، فهو يدير سلسلة مطاعمه رفقة شريكين له.

وسبق أن افتتح بودولسكي الفرع الأول لمطعم الشاورما الذي يحمل اسم "منكال دونر" في يوليو العام الماضي، والذي لقي إقبالا كبيرا على المطعم من أجل تذوق الشاورما التي قدمها نجم منتخب ألمانيا السابق بنفسه يوم الافتتاح.

ونظرا لالتزام بودولسكي مع فريقه الياباني في الدوري المحلي، لم يتواجد لحفل افتتاح الفرع الثاني من مطعم الشاورما.

وتشكل الدافع لبودولسكي لدخول عالم الشاورما، بعد إعجابه بمذاق المطعم التركي في الفترة التي قضاها مع نادي غلطة سراي، ليقرر افتتاح مطعم في ألمانيا، حيث هناك جالية تركية كبيرة بالإضافة إلى العرب.

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يذكر أن بودولسكي أحرز مع فريق كولن بطولة دوري الدرجة الثانية عام 2005 وعاد بالفريق إلى البوندسليغا، وحصل على الدوري والكأس الألمانيين مع بايرن ميونخ، وأحرز كأس تركيا وكأس السوبر التركي، وبالنسبة للمنتخب الألماني فقد حصل على جائزة أفضل لاعب صاعد بكأس العالم في 2006، وعلى لقب كأس العالم 2014 في البرازيل.

المصدر: وكالات