بالفيديو.. وداع خاص لثلاثي بايرن ميونخ الذهبي

أقام العاملون في نادي بايرن ميونخ الألماني حفلا وداعيا للثلاثي آريين روبن ورافينيا وفرانك ريبيري، في التدريب الأخير لهم مع الفريق أمام مركز الأداء في "زبينار شتراس".

وسيرحل النجوم الثلاثة عن الفريق البافاري رسميا عقب المباراة الأخيرة في الموسم أمام لايبزبغ في نهائي كأس ألمانيا غدا السبت.

ويملك البايرن فرصة لتحقيق الثنائية المحلية، ضد لايبزيغ، بعد أن نجح في حصد لقب الدوري الألماني للعام السابع على التوالي، والمرة الـ 29 في تاريخه يوم السبت الماضي، بعد فوزه على إينتراخت فرانكفورت 5-1، ضمن الجولة 34 والأخيرة من البوندسليغا.

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وأعلن الثنائي "المرعب"، فرانك ريبيري، وآرين روبين، اعتزالهما كرة القدم بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري، كما أعلن المدافع البرازيلي، رافينيا، الرحيل عن الفريق بعد 8 مواسم قضاها في النادي البافاري.

وقضى ريبيري البالغ 36 عاما، 12 عاما مع البايرن، إذ انضم إلى صفوفه في عام 2007 مقابل 25 مليون يورو قادما من مارسيليا.

فيما جاء روبين البالغ 35 عاما من ريال مدريد في عام 2009، مقابل 25 مليون يورو أيضا.

وحصد الثنائي العديد من الألقاب مع الفريق البافاري، فقد توج فرانك ريبيري معه 8 مرات بلقب بطل البوندسليغا، و4 مرات بلقب كأس ألمانيا، وخمس مرات بلقب كأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة والسوبر الأوروبي مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

بينما حصد روبن 6 ألقاب في الدوري الألماني، و4 في كأس ألمانيا ولقب دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

أما رافينيا البالغ 33 عاما، فقد فاز مع بايرن بلقب الدوري الألماني 6 مرات وكأس ألمانيا 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، بالإضافة للقبي كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

المصدر:fcbayern.com