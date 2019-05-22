ميسي يلحق برونالدو إلى عالم الأزياء

ذكرت تقارير صحفية أن الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، قرر دخول مغامرة جديدة بعيدا عن الساحرة المستديرة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي قرر ربط صورته بعالم الموضة، وهو المجال الذي سبقه إليه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

Messi crea una marca que ropa que gestionará su hermanahttps://t.co/3WZ1wuudoBpic.twitter.com/U70jwGWpwr — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 22, 2019

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ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن الساحر الأرجنتيني فوّض أخته ماريا سول، بإنشاء مجموعة من الملابس الحصرية التي تحمل علامته التجارية، على أن يتم إطلاق المجموعة الأولى منها، في شهر يوليو المقبل، وسيتم تسويق منتجات المجموعة عن طريق التجارة الإلكترونية العالمية، بما يسمى "متجر ميسي".

يذكر أن رونالدو لديه خط ملابس يحمل اسمه، ويقوم باستخدام صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعلامته التجارية الخاصة.

ومن المتوقع أن يحدث تنافس بين خطي ملابس النجمين، كما يحدث بينهما في ملاعب كرة القدم.

المصدر: وكالات