إحصائية مثيرة عن ميسي.. هل يسجل الساحر الأرجنتيني أهدافا أكثر بلحية أو بدونها؟

ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بدون لحية بعد خروج البلوغرانا من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب الهزيمة المريرة في إياب نصف النهائي أمام ليفربول برباعية نظيفة.

وأجرت وكالة sports الروسية مقارنة في معدل الأهداف التي سجلها ميسي مع النادي الكتالوني مع لحية وبدونها.

Месси опять сбрил бороду. Мы посчитали, когда он забивает больше – с ней или без нее. А еще почему у него темные волосы, а борода рыжая: https://t.co/vkh1ZxVQ9h



Главная стата дня👇🏻 pic.twitter.com/ejRoOIZV0n — Sports.ru (@sportsru) May 21, 2019

وتفوق في الإحصائية ميسي مع لحية، بنسبة تسجيل 0.95 % في المباراة الواحدة (147 هدفا في 154 مباراة)، مقابل 0.85 بدون لحية (454 هدفا في 532 مباراة).

وأطلق ميسي لحيته للمرة الأولى خلال بطولة كوبا أمريكا عام 2016.

المصدر: sports.ru