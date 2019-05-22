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إحصائية مثيرة عن ميسي.. هل يسجل الساحر الأرجنتيني أهدافا أكثر بلحية أو بدونها؟

الرياضة

إحصائية مثيرة عن ميسي.. هل يسجل الساحر الأرجنتيني أهدافا أكثر بلحية أو بدونها؟
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ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بدون لحية بعد خروج البلوغرانا من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب الهزيمة المريرة في إياب نصف النهائي أمام ليفربول برباعية نظيفة.

وأجرت وكالة sports الروسية مقارنة في معدل الأهداف التي سجلها ميسي مع النادي الكتالوني مع لحية وبدونها.

وتفوق في الإحصائية ميسي مع لحية، بنسبة تسجيل 0.95 % في المباراة الواحدة (147 هدفا في 154 مباراة)، مقابل 0.85 بدون لحية (454 هدفا في 532 مباراة).

وأطلق ميسي لحيته للمرة الأولى خلال بطولة كوبا أمريكا عام 2016.

المصدر: sports.ru

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