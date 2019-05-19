يوفنتوس يخيب آمال ميلان (فيديو)

انتزع فريق أتلانتا نقطة ثمينة من مضيفه يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، إثر تعادله معه (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وتقدم أتلانتا بهدف سجله لاعبه السلوفاكي، يوسيب إيليشيش، في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم الكرواتي البديل، ماريو ماندجوكيتش، بهدف التعادل للسيدة العجوز، بحلول الدقيقة 80 من عمر المباراة التي جمعتهما على ملعب "أليانز ستاديوم"، بمدينة تورينو.

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ورفع أتلانتا رصيده، بعد هذا التعادل، إلى 66 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث، المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولدى أتلانتا فرصة ذهبية للاحتفاظ بالمرتبة الثالثة، ذلك أنه سيلعب على أرضه أمام سوسولو، في الجولة 38 الأخيرة للدوري.

بينما رفع يوفنتوس، الذي ضمن الاحتفاظ باللقب منذ عدة جولات، رصيده إلى 90 نقطة، لكنه خيب آمال فريق ميلان، الذي تراجع إلى المركز الخامس من جديد، بعد هذا التعادل.

المصدر: "sportbox.ru"