ميلان ينتظر الدخان الأبيض من ملعب يوفنتوس بقيادة رونالدو (فيديو)

احتفظ فريق ميلان بحظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه فروسينوني، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، في الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وأحرز هدفي الروسونيري كل من، المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك، والإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو، في الدقيقتين (57، 66) على الترتيب.

وحقق ميلان انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 65 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع، متجاوزا منافسه صاحب المركز الخامس أتلانتا (65 نقطة أيضا)، الذي سيحل في وقت لاحق من اليوم ضيفا على يوفنتوس.

بينما توقف رصيد فروسينوني، الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية في وقت سابق، عند 24 نقطة ويحتل المركز الـ 19 قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "silatv"