مصدر يكشف لـRT حقيقة زيارة رونالدو إلى العراق

كشف مصدر دبلوماسي عراقي، اليوم الأحد، حقيقة زيارة رئيس نادي بلد الوليد الإسباني، النجم البرازيلي السابق رونالدو إلى العراق.

وقال المصدر لـRT إن "لم يحسم أي شيء حتى اللحظة بشأن زيارة رونالدو، وما هو موجود حاليا، هي مباحثات بين النادي والحكومة العراقية"، مبينا أن "نادي بلد الوليد يسعى إلى فتح أكاديمية له (في العراق) على غرار ما فعله نادي ريال مدريد".

وأضاف أن "الحكومة العراقية أبدت تسهيلات كثيرة في حال تم حسم الزيارة".

وانتشرت في وسائل الإعلام العراقية، معلومات تفيد بوجود زيارة قريبة للبرازيلي رونالدو، هداف مونديال 2002، إلى العاصمة العراقية بغداد.

المصدر: RT