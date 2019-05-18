ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، اقترح على إدارة ناديه التعاقد مع مدربه الأسبق كارلو أنشيلوتي.

وأكدت عدة صحف إيطالية ومن بينها "لاغازيتا ديلو سبورت"، أن رونالدو طلب من إدارة يوفنتوس الاستعانة بخدمات المخضرم، كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي الحالي، بعد فسخ عقد المدرب ماسيميليانو أليغري، الممتد لغاية يونيو 2020.

وارتبط رونالدو بعلاقة مميزة مع كارلو أنشيلوتي، في الفترة التي كانا معا في ريال مدريد بين عامي (2013-2015)، وأكد مرارا أنه مدرب عظيم، ويتمنى أن يتدرب تحت قيادته مرة أخرى.

وقاد المدرب الإيطالي ريال مدريد إلى التتويج بلقب بطل دوري أبطال أوروبا (2013-2014)، اللقب الذي يسعى يوفنتوس إلى الفوز به والغائب عن خزائنه منذ موسم (1995-1996).

سبق وأن أشرف كارلو أنشيلوتي (59 عاما) على تدريب يوفنتوس في الفترة من فبراير 1999 ولغاية صيف 2001، خلفا لمواطنه مارشيلو ليبي، ولم ينجح في التتويج بلقب الدوري خلال موسمين، وذهب " الإسكوديتو" إلى كل من قطبي العاصمة الإيطالية الكروي، لاتسيو وروما.

وأشارت تقارير إلى أن هناك العديد من المدربين المرشحين لقيادة يوفنتوس الموسم المقبل، في مقدمتهم مدربه سابقا الإيطالي، أنطونيو كونتي، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتنو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والإسباني بيب غوارديولا، في حال حرمان فريقه الحالي مانشستر سيتي من خوض دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وغيرهم.

المصدر: وكالات