بطل روسيا لـ "تبادل الصفعات" وجها لوجه ضد نجم الـ "يوتيوب" في أمريكا (فيديو)

يعتزم الأمريكي الشهير، بول لوغان، صانع محتوى على "يوتيوب"، القيام بزيارة إلى روسيا للمشاركة في بطولة لرياضة "تبادل الصفعات"، وذلك لمواجهة البطل الروسي، فاسيلي كاموتسكي.

وظهرت معلومات، لأول مرة في أبريل الماضي، حول زيارة لوغان، الذي يتابعه 19 مليون شخص على "يوتيوب" و(15.8) مليون على "إنستغرام"، إلى روسيا للمشاركة في بطولة لـ "تبادل الصفعات".

ومن ثم نشر الأمريكي، البالغ من العمر 24 عاما صورتين قبل بضعة أيام، أرفق إحداها بتعليق: "10 أيام ..."، في إشارة إلى نيته المشاركة في بطولة على أرض روسيا.

وقرر لوغان، في 4 مايو الجاري، اختبار مدى مقاومته للصفعات القوية، فواجه المدون الروسي-الأمريكي، فيتالي زدوروفيتسكي، وبعد الصفعة الأولى صافح لوغان يد خصمه، في إشارة واضحة إلى أن ذلك كان كافيا لمعرفة مدى قوة تحمله، لكنه قال: "أنا مستعد لروسيا!".

كما شارك الأمريكي الشهير في نزال للملاكمة من ست جولات، ضد صانع محتوى على "يوتيوب" هو البريطاني "Youtube-blog KSI"، وانتهت المواجهة بالتعادل.

ومن المتوقع أن تقام المواجهة بين كاموتسكي ولوغان، يوم 25 مايو، في مقاطعة "تفير" خلال عرض للياقة البدنية.

يذكر أن فاسيلي كاموتسكي، البالغ من العمر 28 عاما، فاز في أول بطولة لـ "تبادل الصفعات" - "Siberian Power Show 2019"، ونال جائزة مالية قيمتها 500 دولار.

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وشارك كاموتسكي، الذي يبلغ وزنه 170 كغم، في بطولة "Siberian Power Show 2019" عن طريق الصدفة، فقد كان يتجول في متجر جاء إليه لكي يحصل على توقيع بطل العالم في رفع الأثقال، كيريل ساريتشيف، وقرر المشاركة في تلك البطولة التي كانت متاحة لجميع الراغبين، وذلك بعد إصرار من قبل زملائه.

ويتم تحديد الفائز في بطولات "تبادل الصفعات" من خلال الاعتماد على نظام خروج المغلوب، حيث يقف المتنافسان وجها لوجه، ويقوم كل واحد منهما بتوجيه صفعة للآخر، على أن يفوز المتباري الذي يطيح بمنافسه أو يستسلم له خصمه (ينسحب).

المصدر: "sport-express"