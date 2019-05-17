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بطل العالم للملاكمة وايلدر يهدد متحديه بالقتل (فيديو)

الرياضة

بطل العالم للملاكمة وايلدر يهدد متحديه بالقتل (فيديو)
Globallookpress
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أدلى الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر، بطل العالم للوزن الثقيل، بتصريحات مثيرة وغريبة، وذلك قبل نزاله المرتقب ضد متحديه ومواطنه دومينيك بريزيلي، يوم 18 مايو الجاري، في نيويورك.

ونقل الصحفي، ريان سونغاليا، عن وايلدر قوله: "هذ النزال يهدد حياة بريزيلي. نعم، نعم، أعني حياته. ما زلت أريد أن تظهر جثة في سجل إنجازاتي. الملاكمة هي الرياضة الوحيدة التي يمكن أن تقتل فيها شخصا، وسيدفعون لك أيضا الأموال مقابل ذلك. لذا، لماذا لا نستغل هذا؟".

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بطل العالم للملاكمة وايلدر يهدد متحديه بالقتل (فيديو)
بطل العالم للملاكمة وايلدر يهدد متحديه بالقتل (فيديو)

ولم يذق ديونتاي وايلدر (33 عاما) مرارة الهزيمة في 41 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية، إذ حقق 40 انتصارا منها 39 بالضربة القاضية، مقابل تعادل واحد، في نزاله ضد البريطاني تايسون فيوري.

في المقابل، تعرض دومينيك بريزيلي (33 عاما) لهزيمة واحدة في 21 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 20 انتصارا منها 18 بالضربة القاضية.

المصدر: "eurosport.ru" 

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