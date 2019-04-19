أعلن لاعبو كرة القدم في إنجلترا وويلز مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، بهدف الضغط على منصات الإنترنت وكذلك مسؤولي كرة القدم لتقديم المزيد من جهود مكافحة الإساءات العنصرية.

وجاءت المقاطعة بعد سلسلة من أحداث الإساءات العنصرية التي تستهدف اللاعبين سواء عبر الإنترنت أو في الملاعب.

وأعلن نادي تشيلسي، يوم الجمعة الماضي، إيقاف ثلاثة مشجعين ممن ظهروا في مقطع فيديو يرددون أنشودة عنصرية ضد محمد صلاح نجم ليفربول، وذلك قبل مباراة الفريقين، الأحد الماضي، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز ليفربول 2-0.

وفي وقت سابق من أبريل الجاري، قال داني روز مدافع فريق توتنهام إنه لا يطيق انتظار نهاية مسيرته كلاعب كرة قدم بسبب الإساءات التي يتعرض لها.

وبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إجراءات تأديبية ضد مونتنيغرو إثر السلوك العنصري لجماهيره إزاء لاعبين بالمنتخب الإنجليزي خلال مباراة المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" في مارس الماضي.

وتسري مقاطعة اللاعبين لوسائل التواصل الاجتماعي اعتبارا من التاسعة صباحا "08:00 بتوقيت غرينيتش" وحتى التاسعة من صباح يوم السبت.

وأعلن اللاعبون دعمهم ومشاركتهم بالمقاطعة عبر وسم "#كفى" بوسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات