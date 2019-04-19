تطرق جوزيه مورينيو خلال ظهوره في حلقة جديدة من برنامج "خط التماس" الذي يبث على قناة RT، للحديث عن مباريات نصف نهائي دوري الأبطال، والأندية المرشحة لبلوغ المباراة النهائية.

وقال المدرب البرتغالي الملقب بـ"السبيشال وان": بالرغم من أن عالم كرة القدم مليء بالمباريات المثيرة إلا أنه من الصعب أن أتذكر مباراة مماثلة للمباراة الرائعة التي جمعت مانشستر سيتي، وتوتنهام في إياب ربع نهائي البطولة مع أهداف رائعة ونهايات غير معقولة".

وتابع مورينيو: "توقيت هدف مانشستر سيتي عبر رحيم ستيرلينغ الذي تم إلغاؤه في الوقت الإضافي في شباك توتنهام كان مثيرا جدا، هذا الهدف كان من الممكن أن يحسم مصير نصف النهائي، فالتسلل كان ضيقا جدا حتى أنه من الصعب على أي حكم في تاريخ كرة القدم أن يلغي هدفا في مثل تلك الظروف المشحونة، ولكن تقنية الـVAR هي التي اتخذت هذا القرار وبرأيي هو قرار صائب".

وأضاف: "الـVAR تقتل العامل العاطفي في المباراة وتخطئ في اتخاذ القرارات ولكن في المقابل تقدم هذه التقنية مساعدة كبيرة للحكم وتساهم في إنجاح المباراة، وفي مباراة السيتي وتوتنهام اتخذت هذه التقنية قرارات صحيحة وفقا لزوايا الكاميرات المتوفرة لهذه التقنية ويبدو لي أن لورينتي لاعب توتنهام لم يتعمد إحراز الهدف بيده وأنا مقتنع بصواب قرار الحكم".

وفيما يخص موقعة يوفنتوس وأياكس والتي انتهت بتأهل الأخير إلى نصف نهائي البطولة اعتبر مورينيو أن يوفنتوس سمح لأياكس بإظهار كل ما يملك من أوراق قوة ولم يحترم ويقدر إمكانيات الفريق الهولندي الذي يملك لاعبين شبابا يافعين يتميزون بالثبات في المستوى والاستقرار النفسي".

وبعد مغادرة مواطنه كريستيانو رونالدو الذي تبخرت أحلامه في الحصول على لقب دوري الأبطال مع يوفنتوس، توقع مورينيو أن تكون الكرة الذهبية من نصيب ليونيل ميسي في حال تتويج الأخير باللقب مع النادي الكتالوني.

أما مباراة بورتو وليفربول والتي انتهت بفوز "الريدز" 4-1 في معقل النادي البرتغالي، فاعتبر مورينيو أن بورتو لعب بفخر كبير ولم يتسن له الفوز لأن خصمه ليفربول كان رائعا وقويا خاصة وأنه يملك لاعبين مميزين كصلاح وماني وفيرمينيو".

وحول توقعاته لنتائج مباريات نصف النهائي في دوري الأبطال توقع مورينيو أن تكون موقعة برشلونة وليفربول متساوية إلى حد كبير، معللا ذلك بوجود ميسي في الفريق الكتالوني والذي بحسب رأيه بمقدوره حسم أي مباراة، في المقابل وجود محمد صلاح وماني وفيرمينو مع ليفربول والذين وصفهم بالخطيرين، ولكنه في المقابل توقع فوز ليفربول على البارسا في حالة واحدة فقط، وهي أن يلعب برشلونة من دون ميسي!.

أما بالنسبة لمواجهة أياكس وتوتنهام فيعتقد مورينيو أن كلا الفريقين يملكان فرصة ذهبية للوصول إلى النهائي، خاصة وأنه لم يتنبأ أحد بوصولهما إلى هذه المرحلة.

وأكد المدرب البرتغالي أن جميع أندية دور الأربعة تملك فرصا متساوية للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: RT