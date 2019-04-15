مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد بسعر صفقة بوغبا

أبلغ مسؤولو نادي مانشستر يونايتد وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوغبا أن النادي لن يسمح للاعب خط الوسط مغادرة " أولد ترافورد" بسهولة بعد ارتباطه بالانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن مانشستر يونايتد سيعمل على تجديد عقد بوغبا الذي ينتهي في يونيو عام 2021، ولن يقبل الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة إن لم يقدم النادي الملكي عرضا مبدئيا يصل إلى 150 مليون يورو.

The starting point for 'Operation Pogba' is 150 million euros https://t.co/ATN7k7HY9upic.twitter.com/L86DPwVVgi — 9Sport (@9Sport1) April 15, 2019

إقرأ المزيد

ويفوق الرقم الذي حدده نادي الشياطين الحمر المبلغ الذي دفعه مانشستر يونايتد ليوفنتوس الإيطالي في عام 2016 لكسب خدمات اللاعب الفرنسي، والذي بلغ حينها 114 مليون يورو. وأضافت الصحيفة في تقريرها أن مسؤولي الشياطين الحمر أوضحوا أنه لا يوجد أي سبب يدفع بوغبا للرحيل بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كانت تربطه به علاقة سيئة في الآونة الأخيرة.

وسيواصل ريال مدريد متابعة وضع النجم الفرنسي في الفترة القادمة، لكن زيدان سوف يلجأ إلى بدائل أخرى، في حال قرر مانشستر يونايتد تحديد سعر غير منطقي وأصر على عدم التفاوض.

المصدر: ماركا الإسبانية