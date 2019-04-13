بوغبا يقود مانشستر يونايتد لتخطي وست هام في "البريميرليغ"

قاد الدولي الفرنسي بول بوغبا فريقه مانشستر يونايتد للفوز على ضيفه وست هام 2-1 بتسجيله ركلتي جزاء ، اليوم السبت، وذلك ضمن المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز بول بوغبا هدفي يونايتد من ركلتي جزاء في (د.19 و79)، فيما سجل فيليبي أندرسون هدف وست هام في (د.49).

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة أمام أرسنال الذي يلعب يوم الاثنين أمام واتفورد، فيما تجمد رصيد وست هام عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.

المصدر: وكالات