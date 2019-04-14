 
مباشر
عاجل
الكرملين: نرحب بموقف أردوغان الحازم والصارم في مواجهة الضغوط الأمريكية

تحديد الخصم القادم للبطل الروسي حبيب نورمحمدوف (فيديو)

الرياضة

تحديد الخصم القادم للبطل الروسي حبيب نورمحمدوف (فيديو)
sportexpress/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpu3

أعلن رئيس منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة الأمريكي دانا وايت اليوم الأحد، أن الروسي حبيب نورمحمدوف بطل العالم للوزن الخفيف سيدافع عن لقبه أمام الأمريكي داستين بوريه.

وجاء إعلان وايت عن منافس نورمحمدوف القادم، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب دورة "UFC 236" أمس، والتي أحرز فيها بوريه لقب البطل المؤقت للوزن الخفيف على حساب مواطنه ماكس هالواي.

وقال وايت إن النزال بين نورمحمدوف وبوريه سيكون على الأغلب خلال سبتمبر القادم.

إقرأ المزيد
تحديد موعد النزال القادم للبطل الروسي نورمحمدوف

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا