تحديد الخصم القادم للبطل الروسي حبيب نورمحمدوف (فيديو)

أعلن رئيس منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة الأمريكي دانا وايت اليوم الأحد، أن الروسي حبيب نورمحمدوف بطل العالم للوزن الخفيف سيدافع عن لقبه أمام الأمريكي داستين بوريه.

وجاء إعلان وايت عن منافس نورمحمدوف القادم، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب دورة "UFC 236" أمس، والتي أحرز فيها بوريه لقب البطل المؤقت للوزن الخفيف على حساب مواطنه ماكس هالواي.

وقال وايت إن النزال بين نورمحمدوف وبوريه سيكون على الأغلب خلال سبتمبر القادم.

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المصدر: rsport.ria.ru