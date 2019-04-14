تحديد الخصم القادم للبطل الروسي حبيب نورمحمدوف (فيديو)
أعلن رئيس منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة الأمريكي دانا وايت اليوم الأحد، أن الروسي حبيب نورمحمدوف بطل العالم للوزن الخفيف سيدافع عن لقبه أمام الأمريكي داستين بوريه.
وجاء إعلان وايت عن منافس نورمحمدوف القادم، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب دورة "UFC 236" أمس، والتي أحرز فيها بوريه لقب البطل المؤقت للوزن الخفيف على حساب مواطنه ماكس هالواي.
.@DustinPoirier is the new UFC interim lightweight champion! #UFC236pic.twitter.com/A019Ch1Ltv— MMAFighting.com (@MMAFighting) April 14, 2019
وقال وايت إن النزال بين نورمحمدوف وبوريه سيكون على الأغلب خلال سبتمبر القادم.
There you have it. @DustinPoirier and @stylebender will face @TeamKhabib and @RobWhittakerMMA in a pair of #UFC title unification bouts later this year— MMAFighting.com (@MMAFighting) April 14, 2019
Watch full #UFC236 video: https://t.co/w7TX6XcPcBpic.twitter.com/oNviEBCxST
After 22 UFC fights, @DustinPoirier is now a UFC champion. #UFC236 (@allelbows) pic.twitter.com/iZOi5YTfyR— MMAFighting.com (@MMAFighting) April 14, 2019
المصدر: rsport.ria.ru