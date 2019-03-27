أعلن رئيس منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، الأمريكي دانا وايت، اليوم الأربعاء، أن الروسي حبيب نورمحمدوف بطل العالم للوزن الخفيف سيدافع عن لقبه في سبتمبر القادم.

ونقلت وكالة "rsport" الروسية عن وايت قوله عند سؤاله عن تاريخ النزال القادم لحبيب: "سيعود في شهر سبتمبر. هو حاليا يقضي عقوبة الإيقاف، كما أنه لن يقوم بالقتال في شهر رمضان".

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وعاقبت الهيئة الرياضية لولاية نيفادا الأمريكية، نورمحمدوف، بالإيقاف 9 أشهر وغرامة مالية بنصف مليون دولار، بعد الشجار الذي حصل بعد نهاية النزال الشهير على لقب بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة، خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في الـ6 من أكتوبر الماضي، بين البطل الروسي والمقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور الذي تمثلت عقوبته بالإيقاف 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف دولار.

المصدر: rsport.ria.ru