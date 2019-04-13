أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا رسميا يعرب فيه عن استيائه من حفل قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 الذي نظمته مصر، يوم الجمعة، بسبب غياب إنجازات نسور قرطاج عن الفيلم الوثائقي.

وعلق الاتحاد التونسي على هذا الأمر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: بعد واجب التهنئة بمناسبة نجاح مراسم حفل قرعة كأس أمم إفريقيا 2019، وجه السيد وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مكتوبا رسميا إلى السيد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019، عبر فيه عن استيائه واستغرابه من تجاهل الإنجاز التونسي في الوثائقي، الذي بث خلال حفل القرعة الذي انتظم مساء الجمعة".

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وتابع: "تضمن الشريط الموجز لقطتين اقترنتا بهزيمة المنتخب التونسي على يد جنوب إفريقيا سنة 1996 وبهدف لمنتخب زامبيا في مرمى منتخب تونس سنة 2015 في حين أن المنتخب أنهى تلك المباراة منتصرا 2-1. هذا ولم يتعرض الشريط إلى أدنى إشارة إلى الدورات الثلاث التي نجحت تونس في تنظيمها سنوات 1965 و1994 وخاصة سنة 2004 التي اقترنت بتتويج تونس في بطولة أمم إفريقيا.

وأوقعت القرعة تونس في المجموعة الخامسة في مواجهة مالي وموريتانيا وأنغولا.

المصدر: Fédération Tunisienne de Football