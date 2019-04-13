بوتاس في صدارة التجارب الرسمية في جائزة الصين للفورمولا 1

حل الفنلندي فالتيري بوتاس اليوم السبت في المركز الأول خلال التجارب الرسمية لسباق جائزة الصين الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد (F1).

وحقق بوتاس أسرع زمن في التجارب الرسمية بدقيقة واحدة و31 ثانية و547 جزءا من الثانية، متقدما على زميله في فريق مرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات بفارق 0.023 ثانية، وبفارق 0.301 ثانية عن الألماني سيباستيان فيتل الثالث.

وسيكون ثنائي مرسيدس على الخط الأول لانطلاق سباق حلبة شنغهاي، والذي يحمل الرقم 1000 في تاريخ بطولة العالم للفئة الأولى، متقدمَين على ثنائي فريق فيراري، الألماني سيباستيان فيتل الذي حل ثالثا، وزميله شارل لوكلير من موناكو الرابع.

The world championship leader will be the man to catch in Shanghai on Sunday 😎@ValtteriBottas will start the 1000th F1 race from pole position 👏#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000pic.twitter.com/AdRP0ZLYMJ — Formula 1 (@F1) April 13, 2019

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وواصل الفنلندي بوتاس فرض حضوره في بطولة 2019، إذ يتصدر الترتيب العام للسائق مع 44 نقطة بعد فوزه في السباق الافتتاحي في أستراليا وحلوله ثانيا في المرحلة الثانية على حلبة صخير في البحرين، بفارق نقطة واحدة عن هاميلتون الفائز في السباق الماضي.

وبتصدره الانطلاق، أكمل بوتاس سلسلة أداء إيجابي بدأه في التجارب الحرة، إذ حقق أسرع وقت في الجولة الثانية أمس الجمعة، وأفضل وقت أيضا في الجولة الثالثة التي أقيمت صباح اليوم قبل التجارب الرسمية للسباق.

المصدر: أ ف ب