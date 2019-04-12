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الفنلندي بوتاس الأسرع بالتجارب الحرة في جائزة الصين للفورمولا 1

الرياضة

الفنلندي بوتاس الأسرع بالتجارب الحرة في جائزة الصين للفورمولا 1
AFP WANG ZHAO
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حقق سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس أسرع توقيت إجمالي خلال التجارب الحرة لجائزة الصين الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد (F1).

وحقق بوتاس، التوقيت الأسرع الإجمالي خلال الفترة الثانية وقدره دقيقة واحدة و33 ثانية و330 جزءا من الثانية، متقدما بفارق 0.027 ثانية على بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل (فيراري)، صاحب أسرع توقيت في الجولة الأولى 1:33.357 دقيقة.

وسجل ثالث أسرع توقيت على حلبة شنغهاي الصينية، سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، الذي تأخر بفارق 0.221 ثانية، لكنه نجح في التقدم على بطل العالم خمس مرات وحامل لقب سباق البحرين البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس). وأكمل الألماني نيكو هولكنبرغ (رينو) المراكز الخمسة الأولى بوقت قدره 1:34.096 دقيقة.

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وتقام غدا السبت جولة التجارب الحرة الثالثة، تليها الجولة التأهلية لتحديد مراكز انطلاق السائقين في السباق رقم 1000 في تاريخ بطولة العالم للفورمولا واحد.

ويتصدر بوتاس ترتيب السائقين برصيد 44 نقطة متقدما بفارق نقطة يتيمة على زميله هاميلتون.

المصدر: أ ف ب

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