شابة سعودية تحفر اسمها في تاريخ المملكة بمشاركتها في سباق فورمولا 4 (فيديو)

كتبت السعودية، ريما الجفالي، اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ المملكة العربية السعودية، عندما شاركت لأول مرة في بطولة فورمولا 4، في حلبة سباق براندز هاتش في إنجلترا.

وشاركت الجفالي البالغة 27 عاما مع فريق "دوبل آر ريسنج" جنبا إلى جنب مع لويس فوستر وسباستيان ألفاريز.

ورغم حلولها في المركز الـ12 والأخير في السباق الافتتاحي السبت الماضي، فإن مجرد مشاركتها تعتبر انتصارا كبيرا لصورة النساء السعوديات.

Meet the trailblazing Reema Juffali (@reemajuffali) - the Saudi woman making her mark in motorsport as she prepares to get behind the wheel for her @BritishF4 debut this weekend #SaudiArabiahttps://t.co/NaI6DiLQyypic.twitter.com/pCOQZzo2Dn — Arab News (@arabnews) April 4, 2019

وحسنت الجفالي مركزها في اليوم التالي، عندما احتلت المركز الـ9 في السباق الأول من اليوم، ثم تبوأت المركز الـ11 في السباق الثاني.

وقالت ريما عقب انتهاء السباقات الثلاثة: "وضعت لنفسي عدة أهداف، وتمكنت من تحقيقها بنهاية الأسبوع، لذلك أنا سعيدة جدا بذلك. انتهيت من السباقات الثلاثة وسجلت بعض النقاط"، وفقا لبيان مركز الاتصال الإعلامي السعودي.

تهانينا للسعودية ريما الجفالي على الحصول بأول نقاط لها في الفورمولا 4 اليوم في حلبة سباق براندز هاتش في إنجلترا 🇸🇦🇬🇧🏁 @reemajuffali@Brands_Hatch@MotorsportWomen — Simon Collis 🇬🇧 (@HMASimonCollis) April 7, 2019

وقام السفير البريطاني لدى الرياض، سايمون كوليز، بتهنئة ريما الجفالي بمستواها في السباق والحصول على أولى النقاط في مسيرتها في الـF4.

Congratulations to Saudi woman driver @reemajuffali for getting into the points in the Formula 4 race at Brands Hatch today! @BritishF4@Brands_Hatch 🇬🇧🇸🇦🏁 https://t.co/vU8wmWVjDk — Simon Collis 🇬🇧 (@HMASimonCollis) April 7, 2019

كما حققت الجفالي مؤخرا إنجازا تاريخيا في بطولة كأس "تي آر دي 86"، المخصصة لسباق السيارات من طراز واحد، التي استضافتها حلبة مرسى ياس، في مدينة أبوظبي الإماراتية.

Thrills, spills and automobiles 🚗💨



The highlights of #TRD86Cup Rd 1 ⚡ pic.twitter.com/eAuh4R3IwH — Yas Marina Circuit (@ymcofficial) October 28, 2018

السعودية ريما الجفالي أول خليجية تتوج في بطولة TRD 86#فيديو24pic.twitter.com/QaYunIgrOA — 24.ae (@20fourMedia) October 28, 2018

المصدر: وكالات