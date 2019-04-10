 
مباشر

شابة سعودية تحفر اسمها في تاريخ المملكة بمشاركتها في سباق فورمولا 4 (فيديو)

الرياضة

شابة سعودية تحفر اسمها في تاريخ المملكة بمشاركتها في سباق فورمولا 4 (فيديو)
TheNationalUAE/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lp8x

كتبت السعودية، ريما الجفالي، اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ المملكة العربية السعودية، عندما شاركت لأول مرة في بطولة فورمولا 4، في حلبة سباق براندز هاتش في إنجلترا.

وشاركت الجفالي البالغة 27 عاما مع فريق "دوبل آر ريسنج" جنبا إلى جنب مع لويس فوستر وسباستيان ألفاريز.

ورغم حلولها في المركز الـ12 والأخير في السباق الافتتاحي السبت الماضي، فإن مجرد مشاركتها تعتبر انتصارا كبيرا لصورة النساء السعوديات.

وحسنت الجفالي مركزها في اليوم التالي، عندما احتلت المركز الـ9 في السباق الأول من اليوم، ثم تبوأت المركز الـ11 في السباق الثاني.

وقالت ريما عقب انتهاء السباقات الثلاثة: "وضعت لنفسي عدة أهداف، وتمكنت من تحقيقها بنهاية الأسبوع، لذلك أنا سعيدة جدا بذلك. انتهيت من السباقات الثلاثة وسجلت بعض النقاط"، وفقا لبيان مركز الاتصال الإعلامي السعودي.

وقام السفير البريطاني لدى الرياض، سايمون كوليز، بتهنئة ريما الجفالي بمستواها في السباق والحصول على أولى النقاط في مسيرتها في الـF4.

كما حققت الجفالي مؤخرا إنجازا تاريخيا في بطولة كأس "تي آر دي 86"، المخصصة لسباق السيارات من طراز واحد، التي استضافتها حلبة مرسى ياس، في مدينة أبوظبي الإماراتية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

35 ألف يورو شهريا من قطر.. جدل جديد حول طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان