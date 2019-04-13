أبدى النجم الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، تضامنه ودعمه لهداف نادي ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، الذي تعرض لهتافات عنصرية من قبل بعض مشجعي النادي اللندني.

وأدان جيرو، الذي توج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2018، بقوة الموقف الذي تعرض له النجم المصري من قبل بعض مشجعي تشيلسي، خلال رحلة الفريق الخميس الماضي إلى التشيك، لمواجهة سلافيا براغ (1-0) في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقال جيرو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، "الجميع في تشيلسي من لاعبين وجماهير يدينون مثل تلك الأفعال، نحن ندعم صلاح فيما تعرض له من بعض الجماهير التي لا تستحق أن تنتمى لهذا النادي (تشيلسي)".

Chelsea fans singing "Salah is a bomber". Wouldn't expect anything else from that disgusting fanbase pic.twitter.com/kk9dgiJwXu — 🆗️ (@kexxc) 11 апреля 2019 г.

وتابع الدولي الفرنسي: "من المؤسف ما حدث، جميعنا نقف خلف صلاح في الوقت الحاضر، لا يجب أن تتكرر مثل هذه الأمور مرة أخرى".

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وظهر بعض مشجعي تشيلسي في وقت سابق، في مقطع فيديو، وهم يهتفون بشكل عنصري ضد صلاح، واصفين إياه بـ"المفجر".

المصدر: وكالات