أول تعليق لليفربول على الهتافات العنصرية ضد الفرعون صلاح (فيديو)

أصدر ليفربول الإنجليزي بيانا رسميا بشأن الهتافات العنصرية التي تعرض لها نجمه المصري محمد صلاح من قبل بعض جماهير تشيلسي.

وطالب ليفربول في بيانه المسؤولين باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك التصرفات، وتحديد هوية المشتركين في مثل تلك الهتافات، ومعاقبتهم بما يستحقون للحد من تلك الظاهرة.

كما أبدى ليفربول استعداده للتعاون مع الشرطة ونادي تشيلسي للتعرف على العناصر الموجودة في الفيديو العنصري.

Liverpool Football Club statement.https://t.co/sSGj4ggtks — Liverpool FC (@LFC) April 11, 2019

وانتشرت أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنشودة عنصرية ضد صلاح رددها بعض مشجعي نادي تشيلسي، قبيل مباراة البلوز ضد سلافا براغ التشيكي (1-0) في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، واصفين إياه بـ"المفجر".

Chelsea fans singing "Salah is a bomber". Wouldn't expect anything else from that disgusting fanbase pic.twitter.com/kk9dgiJwXu — 🆗️ (@kexxc) April 11, 2019

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وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صلاح للعنصرية هذا الموسم، فقد كان ضحية لنوع آخر من العنصرية في فبراير الماضي، بإطلاق مشجعي وستهام يونايتد عبارات مهينة ضده، وذلك خلال مباراة جمعت ليفربول ومضيفه وستهام لحساب الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق لصلاح الدفاع عن ألوان نادي تشيلسي في موسم 2014/2015، ولم يقدم حينها ما كان منتظرا منه، لينتقل بعدها إلى فيورنتينا ثم روما، قبل أن يحط الرحال عام 2017 في ليفربول الذي بات واحدا من أبرز نجومه.

المصدر: وكالات