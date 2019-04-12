خرج مشجعو نادي تشيلسي عن النص بتأليف أنشودة عنصرية ضد المصري محمد صلاح ورددوها أمس، قبيل مباراة البلوز ضد سلافا براغ التشيكي (1-0) في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وظهر بعض مشجعي تشيلسي في مقطع فيديو، وهم يهتفون بشكل عنصري ضد نجم فريقهم السابق والحالي لنادي ليفربول، واصفين إياه بـ"المفجر".

Chelsea fans singing "Salah is a bomber". Wouldn't expect anything else from that disgusting fanbase pic.twitter.com/kk9dgiJwXu — 🆗️ (@kexxc) 11 апреля 2019 г.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صلاح للعنصرية هذا الموسم، فقد كان ضحية لنوع آخر من العنصرية في فبراير الماضي، بإطلاق مشجعي وستهام يونايتد عبارات مهينة ضده، وذلك خلال مباراة جمعت ليفربول ومضيفه وستهام لحساب الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Chelsea fans singing "Salah is a bomber". Wouldn't expect anything else from that disgusting fanbase pic.twitter.com/kk9dgiJwXu — 🆗️ (@kexxc) 11 апреля 2019 г.

وسبق لصلاح الدفاع عن ألوان نادي تشيلسي في موسم 2014/2015، ولم يقدم حينها ما كان منتظرا منه، لينتقل بعدها إلى فيورنتينا ثم روما، قبل أن يحط الرحال عام 2017 في ليفربول الذي بات واحدا من أبرز نجومه.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول سيستضيف الأحد المقبل نادي تشيلسي في مباراة حامية الوطيس لحساب الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي، وسيبحث "الريدز" للخروج بنقاط المباراة الثلاث للحفاظ على صدارة "البريمير ليغ"، فيما سيتطلع "البلوز" للخروج بأقل الأضرار، لتأمين احتلاله أحد المركزين الثالث أو الرابع، اللذين يمنحان صاحبهما بطاقة المشاركة في مسابقة دوري الأبطال في الموسم المقبل.

المصدر: وكالات

