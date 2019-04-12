الإنجليز ينتصرون للفرعون صلاح ضد الهتافات العنصرية (فيديو)

هاجمت الصحف الإنجليزية جماهير فريق تشيلسي بسبب الهتافات العنصرية ضد اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وعنونت صحيفة "ديلى إكسبريس": "عار تشيلسي.. جماهير تشيلسي تصف محمد صلاح بالإرهابي".

أما صحيفة "ميرور"، فكتبت: "العار يلاحق جماهير تشيلسي في التشيك"، مشيرة إلى أن مشجعي البلوز هتفوا "صلاح المفجر الإرهابي".

وانتشرت أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنشودة عنصرية ضد صلاح رددها بعض مشجعي نادي تشيلسي، قبيل مباراة البلوز ضد سلافا براغ التشيكي (1-0) في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، ووصفوه بـ"المفجر".

Chelsea fans singing "Salah is a bomber". Wouldn't expect anything else from that disgusting fanbase pic.twitter.com/kk9dgiJwXu — 🆗️ (@kexxc) April 11, 2019

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وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صلاح للعنصرية هذا الموسم، فقد كان ضحية لنوع آخر من العنصرية في فبراير الماضي، بإطلاق مشجعي وستهام يونايتد عبارات مهينة ضده، وذلك خلال مباراة جمعت ليفربول ومضيفه وستهام لحساب الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق لصلاح الدفاع عن ألوان نادي تشيلسي في موسم 2014/2015، ولم يقدم حينها ما كان منتظرا منه، لينتقل بعدها إلى فيورنتينا ثم روما، قبل أن يحط الرحال عام 2017 في ليفربول الذي بات واحدا من أبرز نجومه.

المصدر: وكالات