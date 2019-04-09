شاهد.. هازارد يسجل هدفا "عالميا" ويقترب من صدارة هدافي البريميرليغ

سجل البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي هدفا رائعا خلال المباراة التي جمعت فريقه بضيفه وست هام يونايتد، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة الـ33 من البريميرليغ.

واستلم هازارد الكرة على بعد أكثر من 50 مترا من مرمى الخصم، وقام بمراوغة 5 لاعبين من فريق وست هام بغاية الروعة والسلاسة، قبل أن يسدد الكرة بيسراه على يسار حارس المنافس، ليفتتح التسجيل في الدقيقة 24.

وعزز النجم البلجيكي تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ليقود تشيلسي لفوز ثمين بهدفين نظيفين.

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وبهذين الهدفين، رفع هازارد رصيده من الأهداف في سباق صدارة هدافي البريميرليغ إلى 16 هدفا بفارق هدفين عن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صاحب المركز الثاني، و3 أهداف عن المتصدر، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي صاحب الـ19 هدفا.

المصدر: وكالات