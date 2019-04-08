هازارد يقود تشيلسي للفوز على وست هام وانتزاع المركز الثالث
Reuters
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انتزع تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفضل ثنائية نجمه البلجيكي إدين هازارد في شباك ويست هام يونايتد (2-0)، اليوم الاثنين، في ختام المرحلة الـ33 من المسابقة.
أحرز هازارد ثنائية تشيلسي في (د.24 و 90) مسجلا هدفه الـ 16 في البطولة.
تشيلسي 2✖0 وست هام— صابر تشيلساوي💙💥🤞 (@U5sE5GKzZWJg2gu) 8 апреля 2019 г.
اهداف المباراة🎥 pic.twitter.com/RWAphvHR6M
وبهذا الفوز، رفع تشليسي رصيده إلى 66 نقطة وتقدم بفارق نقطتين على توتنهام الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما توقف رصيد وست هام عند النقطة 42 في المركز الحادي عشر.
المصدر: RT
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