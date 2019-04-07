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مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قيادة "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري

شاهد.. مسلحون على متن هليكوبتر يختطفون لاعبا إيطاليا أثناء المباراة

الرياضة

شاهد.. مسلحون على متن هليكوبتر يختطفون لاعبا إيطاليا أثناء المباراة
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هاجم رجال مسلحون على متن طائرة هليكوبتر ملعب كرة قدم في مدينة كاتانيا "صقلية"، و"خطفوا" أحد اللاعبين قبل أن يتبيّن أن الأمر مجرد مزحة.

وجمعت المباراة فريقي فياجراندي ونيبرودي، بدوري الدرجة الثالثة (الهواة) لمدينة صقلية نهاية الأسبوع الماضي.

وهبطت الطائرة في وسط ميدان الملعب، مما أجبر جميع الحاضرين على الاختباء، ونزل مسلحان مقنعان من المروحية وخطفا إغناسيو بارباغالو البالغ 55 عاما.

وبعد مشهد الخطف المثير، تبيّن أنه من إعداد بارباغالو ذاته، الذي لعب مباراته الأخيرة (مباراة الاعتزال) وأراد أن يقول وداعا لكرة القدم بطريقة مبتكرة.

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وبسبب هذه المزحة، تمّ تغريم فريق فياجراندي 200 يورو، ومنعه من لعب مباريات البطولة المحلية حتى 31 مايو المقبل، لتسببه في إيقاف اللعب، وتهديد سلامة الحاضرين في الملعب، كما تم إيقاف بارباغالو عن اللعب رغم أنها كانت المباراة الأخيرة له.

المصدر: MARCA Claro Argentina

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