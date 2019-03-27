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شاهد.. لاعب يتعمد إهدار ركلة جزاء في لقطة نادرة

الرياضة

شاهد.. لاعب يتعمد إهدار ركلة جزاء في لقطة نادرة
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تعمد اللاعب بكناز ألمظ بيكوف قائد فريق غلطة سراي التركي تحت 14 عاما إهدار ركلة جزاء احتسبت لصالحه في المباراة التي جمعت فريقه بمنافسه اسطنبول سبور.

وتوغل بيكوف، البالغ من العمر 13 عاما، من الجهة اليسرى للمنافس ودخل منطقة الجزاء لكنه سقط أرضا بعد كرة مشتركة، لتحتسب الحكم وهي امرأة، ركلة جزاء، سددها بيكوف خارج خشبات المرمى الثلاث لقناعته بأنه لم يتعرض للعرقلة من لاعب الخصم.

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وأشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف بيكوف، بعد أن لاقى مقطع فيديو الحادثة انتشارا واسعا.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز غلطة سراي بثلاثية نظيفة.

المصدر: وكالات

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