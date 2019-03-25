توقفت المباراة الدولية الودية التي جمعت منتخبي شباب أوكرانيا ومقدونيا لبعض الوقت بسبب دخول سلحفاتين إلى أرضية الملعب.

وأثناء المباراة، لاحظ الحكم سلحفاتين على أرضية الملعب بجانب خط التماس فقام بإيقاف المباراة، وركض حارس المنتخب الأوكراني، يفغيني كوتشيرينكو، باتجاه السلحفاتين وقام بنقلهما إلى خارج المستطيل الأخضر، قبل أن يستأنف اللعب.

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يذكر أن المباراة انتهت بفوز المنتخب الأوكراني بنتيجة 3-1، وتأتي المباراة ضمن بطولة دولية ودية خماسية للشباب، وإلى جانب منتخبي أوكرانيا ومقدونيا، تشارك فيها منتخبات إستونيا ولاتفيا وكازاخستان.

المصدر: eurosport.ru