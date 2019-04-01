متقدما على ميسي ومبابي.. نجم عربي يتصدر قائمة أفضل هدافي 2019

يبدو أن توهج المصري محمد صلاح في الموسم الماضي واحتلاله صدارة هدافي الدوري الإنجليزي قد فتح شهية بقية اللاعبين العرب، لمقارعة ومنافسة نجوم عالميين على الإنجازات والأرقام الفردية.

ونشر موقع "Soccer212"، إحصاءات مثيرة لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في كافة المسابقات في العام 2019، وكانت المفاجأة بتصدر النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي، القائمة برصيد 23 هدفا، متقدما بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه، الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة، وبفارق خمسة أهداف عن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان سان جيرمان، صاحب المركز الثالث.

اقبال كبير من جماهير #النصر على متاجر النادي بحثاً عن قمصان الفريق المطبوع عليها رقم 9 وتحمل أسم هدافي الدوري عبدالرزاق حمدالله pic.twitter.com/oMzAu7dAih — معلومات كرة القدم (@fact_footba11) 31 марта 2019 г.

وجاء متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الرابع في القائمة برصيد 16 هدفا، متبوعا بالدولي الفرنسي وسام بن يدر هداف إشبيلية، الذي يملك في رصيده 14 هدفا، ثم يأتي في المركز السادس، الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، الذي سجل هذا العام 12 هدفا بقميص السيتي.

ويقدم حمد الله أداء مبهرا مع النصر السعودي هذا الموسم، وسجل رباعية في أكثر من مناسبة، كما ساهم في فوز فريقه الجمعة الماضي على الهلال (3-2)، لينتزع النصر صدارة الدوري، فيما عزز حمد الله موقعه في صدارة هدافي الدوري السعودي بـ22 هدفا.

فيما يلي قائمة من 15 لاعبا يتنافسون على لقب أفضل هداف لعام 2019:

HamedAllah🇲🇦 demeure le meilleur buteur mondial devant Messi🇦🇷 et Mbappé🇫🇷 avec 23 buts en 2019 #SCCR212pic.twitter.com/os5ueWGmUx — Soccer212 (@SCCR212) 31 марта 2019 г.

المصدر: Soccer212

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