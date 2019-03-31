برشلونة يسعى خلف نجم مانشستر يونايتد

يستهدف نادي برشلونة التعاقد مع النجم الإسباني خوان ماتا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ضمن صفقة مجانية.

وحسب تقرير نشرته صحيفة " the sun" البريطانية، فإن برشلونة ينوي ضم خوان ماتا، لاعب الوسط البالغ من العمر 30 عاما، والذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق لتجديد تعاقده مع الشياطين الحمر.

ويعتقد مسؤولو البلوغرانا أن خوان ماتا سيكون صفقة مفيدة للنادي، وسيعزز الخيارات في وسط الملعب، بالإضافة إلى أن الصفقة ستكون مجانية، ولن يتحمل النادي سوى راتب اللاعب.

Barcelona pounce for Mata with Man Utd star available on a free as contract runs down https://t.co/5pzW1niYKh — Sun Sport (@SunSport) March 30, 2019

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وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين قد بدأت بالفعل، وأن ماتا يريد الحصول على عقد لمدة عامين، إلا أن برشلونة عرض عليه عقدا لمدة عام واحد.

وأوضحت الصحيفة، أن النادي الكتالوني قد يمنح ماتا عقدا لمدة عامين، لأنه في هذه الحالة سيتمكن من بيعه والاستفادة منه ماديا في حالة عدم انسجامه مع الفريق في الموسم الأول له مع برشلونة.

وسبق لماتا اللعب مع ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة في فرق الشباب مابين عامي 2003 و2007، قبل أن ينتقل إلى صفوف فالنسيا، ومن ثم الرحيل إلى تشيلسي الإنجليزي، ومنه إلى مانشستر يونايتد.

المصدر: the sun