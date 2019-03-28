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برشلونة يخطط لإعارة 3 لاعبين لهولندا

الرياضة

برشلونة يخطط لإعارة 3 لاعبين لهولندا
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أشارت تقارير إسبانية إلى أن برشلونة يخطط لإعارة ثلاثة لاعبين إلى النادي الهولندي أياكس أمستردام من أجل تطوير أدائهم في المدرسة الهولندية، ومن ثم العودة إلى كتالونيا في المستقبل.

وذكرت "إذاعة كتالونيا" أن برشلونة يدرس إرسال كل من أوريول بوسكيتس وريكي بيجي وخوان ميراندا إلى هولندا بداية الصيف القادم، من أجل الحصول على فرصة وخوض دقائق أكثر، الأمر الذي غاب عنهم مع إرنستو فالفيردي مدرب فريق البرسا.

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وشارك بوسكيتس 55 دقيقة فقط خلال هذا الموسم، فيما وصلت عدد دقائق مشاركة ميرندا إلى 90 دقيقة أمام توتنهام الإنجليزي ثم 180 دقيقة في الجولة الأولى من كأس ملك إسبانيا و45 دقيقة أمام ليفانتي ضمن مباريات دور الـ16 في كأس الملك، بينما شارك ربيكي 35 دقيقة فقط أمام ليونيسا.

وتبدو العلاقة بين الناديين الكتالوني والهولندي جيدة منذ إتمام صفقة اللاعب الشاب فرينكي دي يونغ في صفقة وصلت قيمتها إلى 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون يورو كمتغيرات، والاتفاق على انضمامه إلى برشلونة بداية الموسم المقبل.

وبدأت المحادثات بين الناديين منذ موسم الانتقالات الشتوية الماضية، ومن المنتظر أن تنتهي قريبا صفقة انتقال اللاعب المدافع ماتياس دي ليخت إلى برشلونة واللعب إلى جانب زميله الحالي دي يونغ في "الكامب نو"، كما تم الاتفاق على رفع مستوى لاعبي الفريق الثاني "الميستايا".

المصدر: وكالات

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