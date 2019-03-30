إنتر ميلان يسعى خلف نجمي برشلونة

كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن سعي نادي إنتر ميلان الإيطالي لضم ثنائي برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفي القادم.

وعقد إنتر محادثات رسمية مع النادي الكتالوني من أجل استقطاب التشيلي أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش لصفوف النيراتزوري للموسم المقبل وذلك حسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وحضر المدير الرياضي لإنتر ميلان، مباراة برشلونة وليون في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل لقاء السكرتير الفني للبلوغرانا، للتحدث عن وضع اللاعبين فيدال وراكيتيتش.

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وقال راديو "راي سبورت" الإيطالي إن "الإنتر" مهتم بالتعاقد مع راكيتيتش إذ يقترب بنسبة كبيرة من ترك برشلونة بعد انتهاء عقده في عام 2021، وخاصة بعد ضم برشلونة لاعب أياكس أمستردام الهولندي، فرينكي دي يونغ، ورغبة البارسا بالتعاقد مع الفرنسي أدريين رابيو.

أما أرتورو فيدال فسبق له اللعب في نادي يوفنتوس، ولذلك يرغب إنتر ميلان بإعادته من جديد للدوري الإيطالي، وخصوصا أن إدارة النادي تفكر في تعيين الإيطالي أنطونيو كونتي مدربا للفريق خلفا للوتشيانو سباليتي، الذي يعد فيدال أحد أهم لاعبيه عندما كانا في اليوفي.

المصدر: وكالات