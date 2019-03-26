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هل يتراجع ماكغريغور عن اعتزاله كما فعل سابقا؟

الرياضة

هل يتراجع ماكغريغور عن اعتزاله كما فعل سابقا؟
Globallookpress
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أعلن البطل السابق للفنون القتالية المختلطة MMA، الإيرلندي كونور ماكغريغور اعتزاله اليوم، ولكن الكثير من المتابعين لهذه الرياضة يشككون بهذا القرار ويتوقعون عودته إلى حلبات القتال.

وسبق لماكغريغور أن أعلن اعتزاله في مارس 2016 بعد خسارته أمام الأمريكي نات دياز، قبل أن يتراجع عن قراره ويعود إلى الحلبات ويفوز في نزال ثأري على دياز في أغسطس من العام ذاته.

ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

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ويرى العديد من المتابعين لهذه الرياضة، أن اعتزال ماكغريغور اليوم ربما يكون مشابها لاعتزاله السابق، فإعلان المقاتل الإيرلندي الشهير الابتعاد عن حلبات النزال يأتي في الفترة التي تتحدث فيها العديد من التقارير عن نزال ثأري بينه وبين حامل لقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف والذي تغلب على الإيرلندي في نزالهما الشهير منذ خمسة أشهر على لقب بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة، خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في الـ6 من أكتوبر الماضي.

فهل سيعود ماكغريغور عن اعتزاله هذه المرة لخوض نزال ثأري مثلما فعلها سابقا، أم أنه سيبتعد بشكل نهائي عن حلبات القتال؟.

المصدر: RT

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